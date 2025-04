Iltempo.it - Il Comune batte cassa: Roma nord si tinge di blu. Addio ai parcheggi gratis

Strisce blu in arrivo a Vigna Clara, Fleming e Ponte Milvio, non solo nei giorni feriali ma anche nel fine settimana, quando si concentrano partite ed eventi allo stadio Olimpico. Il Consiglio del Municipio XV ha approvato ieri la delibera che dispone l'istituzione dia pagamento in 52 vie e piazze per favorire la rotazione delle auto, disincentivando la sosta prolungata, e consentire «una migliore fruibilità e vitalità degli esercizi commerciali». Per l'entrata in vigore definitiva serve l'intervento diCapitale e per questo il Municipio ha chiesto al dipartimento Mobilità e all'assessorato di predisporre «nel più breve tempo possibile la progettazione delle strisce blu e la loro istituzione». Sarà garantita la sosta gratuita di due auto per ogni residente;anche per le associazioni di volontariato e tariffe agevolate per chi lavora in zona.