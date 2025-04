Quotidianodipuglia.it - Il cellulare squilla a vuoto, operaio trovato morto in un B&b a Lecce

Leggi su Quotidianodipuglia.it

in una camera di un B&b un 49enne di origine toscana,per un'azienda di energia, impegnato per lavoro a. Secondo quando ricostruito, l'uomo non rispondeva al.