Ilfattoquotidiano.it - Il caso della bambina di Roma e del condominio che blocca il suo prelievo: va rivista la legge sulla bigenitorialità

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La vicenda avvenuta ache vede protagonista unadi cinque anni che si è legata con lo scotch a una sedia sotto un tavolo per non essere separata dalla madre, solleva interrogativi profondi e drammatici sull’equilibrio tra tutela dei minori, decisioni giudiziarie e il concetto stesso di giustizia come protezione. Unache rifiuta ilforzato è un segnale da ascoltare, non da ignorare. Il gesto estremo e simbolicominore è l’espressione di un disagio profondo, che va ben oltre la normale opposizione infantile.Un tale comportamento non è solo frutto di una relazione affettiva intensa con la figura materna, ma manifesta anche una volontà consapevole, espressa nel linguaggio che un bambino può usare con il corpo, l’azione, il rifiuto.Il punto non è se il provvedimento sia formalmente legittimo.