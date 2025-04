Ilrestodelcarlino.it - "Il canto di Edipo" diventa moderno con Alessandro Serra

"In un’epoca di macerie non c’è altra possibilità che lavorare su ciò che resta, soffiare sulle ceneri per riattivare il fuoco"., pluripremiato artista, visionario e ideatore di un vocabolario scenico fra i più originali e immaginifici della scena italiana, domani (ore 21.30) al Teatro La Fenice di Senigallia porta in scena "Tragùdia. Ildi". E’ una riscrittura del mito per il pubblico di oggi, usando il testo antico come canale di connessione con una dimensione più alta e collettiva del sapere. Eroe cieco ed esule, il re di Tebe incarna la condizione dell’uomo contemporaneo.