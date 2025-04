Ilrestodelcarlino.it - Il cammino di San Romualdo. Fabriano protagonista a Camaldoli

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il monastero disi è fatto scenario di un incontro istituzionale che ha visto riuniti i rappresentanti delle quattro regioni attraversate daldi San, Emilia Romagna, Toscana, Umbria e Marche, con l’obiettivo di dare avvio a un coordinamento operativo e condiviso tra i Comuni interessati dal tracciato. Durante l’incontro infatti, promosso dal delegato della Comunità Monastica camaldolese Cesare Bovinelli e dal presidente di Trail Romagna Ciro Costa, è stata avviata la costituzione del comitato di gestione dele sono state gettate le basi per un protocollo d’intesa interregionale. A rappresentare i Comuni capofila del progetto, Ravenna e, erano presenti gli assessori. Ildi San, con i suoi oltre cinquecento chilometri, collega Ravenna epassando per Faenza, Gubbio, Città di Castello e Poppi, attraversando territori di straordinaria bellezza come il Parco del Delta del Po, il Parco delle Foreste Casentinesi e il Parco Gola della Rossa e di Frasassi.