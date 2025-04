Iltempo.it - Il cambio di passo neutralizzato dai giudici

A colei che poteva diventare la prima presidente donna all'Eliseo ihanno inferto la più grave condanna: la ineleggibilità per cinque anni a partire da subito. Un colpo preciso, forse il più micidiale, per atterrare madame Le Pen in una corsa che questa volta sembrava essere quella buona. Macron è ai minimi di gradimento, sia per l'incapacità di incidere nelle crisi sociali e sia per la accentuata postura bellicista che ai transalpini non piace e non convince. Nemmeno l'ipotesi della solita grande ammucchiata del «tutti contro di lei» avrebbe convinto come invece era accaduto nelle passate tornate, l'ultima delle quali pochi mesi fa alle elezioni politiche: si argina la vittoria dei «fascisti», si neutralizza il pericolo ma poi i nodi e le differenze dei diversi partiti emergono e impazziscono nelle formule di governo.