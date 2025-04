Quifinanza.it - Il Buy Now Pay Later conviene? Supererà le carte di credito entro il 2030

Le abitudini di acquisto dei consumatori stanno subendo una trasformazione radicale, spinta dalla crescente richiesta di esperienze più flessibili, digitali e personalizzate. Questo è quanto emerge dal report The State of Shopping 2025, redatto da Scalapay in collaborazione con Casaleggio Associati, che mette in luce come il modello Buy Now Pay(Bnpl) stia acquisendo un ruolo sempre più centrale nelle scelte di Millennials e Gen Z.Cos’è il Buy Now PayNella sua versione tradizionale, questa rappresenta una forma di finanziamento a breve termine di importo limitato, che permette ai consumatori di suddividere il costo di un acquisto in più rate senza interessi. In questo modello, la piattaforma che offre il servizio anticipa l’intero importo al fornitore, trattenendo una commissione, mentre il consumatore rimborsa il totale in rate mensili, con l’obbligo di saldare la prima al momento dell’acquisto e le successive in scadenze stabilite.