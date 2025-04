Oasport.it - Il Bologna ipoteca la finale di Coppa Italia: Empoli travolto 3-0

Leggi su Oasport.it

Ilhal’con un secco 3-0 nella semid’andata dellae hato la qualificazione all’atto conclusivo della competizione. I felsinei si sono imposti con grande disinvoltura in trasferta, infliggendo una pesante lezione alla compagine toscana che aveva a sorpresa eliminato la Juventus nel turno precedente.I rossoblù si confermano in forma eccellente e si sono seriamente avvicinati allada disputare contro la vincente di Milan-Inter, ma prima dovrà andare in archivio anche la sfida di ritorno in programma il prossimo 24 aprile di fronte al proprio pubblico dello Stadio Dall’Ara.La partita ha subito la svolta nel cuore del primo tempo: al 23? ilè passato in vantaggio con Orsolini, che ha battuto Seghetti di prima intenzione su cross dalla sinistra di Odagaard; al 29? Dallinga ha trovato la via della rete con un meraviglioso esterno destro su suggerimento di Ndoye.