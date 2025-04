Quifinanza.it - Il banchiere più pagato d’Europa è Sergio Ermotti di Ubs

Anche nel 2024 ilpiùè l’amministratore delegato di Ubs,che ha guadagnato 14,9 milioni di franchi svizzeri, circa 15,6 milioni di euro. Anche per l’Italia c’è un buon risultato, visto che Andrea Orcel, attuale ad di UniCredit, ha registrato l’aumento salariale più consistente dell’anno nel gruppo dei maggiori istituti di credito europei., il primo tra iCosì come riferito dai dati annuali relativi ai guadagni dei banchierielaborati da Bloomberg,nel 2024 ha ottenuto uno stipendio ben al di sopra di quello dei suoi colleghi operanti in altri grandi banche del Continente. La somma incassata, come detto, è stata pari 15,6 milioni di euro e segna una crescita per l’ad dopo il già ottimo dato dello scorso anno.