Lanazione.it - Il 6 aprile a Firenze torna la Domenica Metropolitana

Leggi su Lanazione.it

, 12025 - Nella giornata del 6, tutti i residenti della Cittàdiavranno la possibilità di visitare gratuitamente i Musei Civici Fiorentini e Palazzo Medici Riccardi, nonché di prendere parte alle numerose visite e attività in programma, sviluppate dal Comune di, dalla Cittàdie da MUS.E. A Palazzo Vecchio, per i bambini è in programma una divertente attività, che vedrà protagonista il leone Marzocco, simbolo di. Un video animato permetterà ai bambini di conoscere la storia del Marzocco dall'antichità fino ai giorni nostri, per poi intraprendere un percorso animato in museo alla ricerca dei numerosi leoni e leoncini in palazzo. Per le famiglie con bambini, sempre in Palazzo Vecchio, sarà possibile partecipare alle attività Per fare una città ci vuole un fiore, per i più piccoli, e Vita di corte, mentre Palazzo Medici Riccardi sarà proposto il percorso animato A casa Medici nel Quattrocento e al Museo Stefano Bardini la visita animata Un mondo tutto blu.