Lanazione.it - Il 4, 5 e 6 aprile tornano in oltre 4.900 piazze italiane le Uova di Pasqua AIL

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 12025 – Il 4, 5 e 6in4.900lediAIL; iniziativa posta sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, giunta alla 32° edizione. Come da tradizione, è in programma l’importante appuntamento con la solidarietà promosso dall’Associazione Italiana contro Leucemie, linfomi e mieloma, da sempre al fianco dei pazienti ematologici e delle loro famiglie. Il contributo minimo associativo per ricevere l’Uovo diAIL è di 15 euro; per sapere in qualitrovare i volontari dell’AIL dal 4 al 6vai su ail.it, o chiama il numero 06 7038 6060 (attivo dal 1°dalle 9 alle 17). I volontari saranno in tutta la provincia, ad Arezzo il 4in piazza San Jacopo e il 5 e 6in piazza San Michele. Per tutto il mesedisponibili anche in molti bar, pèsticcerie, farmacie e negozi della città LediAIL, al latte o fondente, sono riconoscibili grazie al logo dell’Associazione presente sulla confezione, che racchiude simbolicamente il grande impegno quotidiano dell’Associazione: donare un futuro ai sogni dei pazienti con tumore del sangue.