Il 16 maggio in Piazza Pitagora concerto di Alex Britti

L’Amministrazione Comunale conferma anche quest’anno l’appuntamento con ilin occasione delle festività Mariane.A esibirsi inil prossimo 16alle ore 21.30 sarà, uno dei più apprezzati cantautori e chitarristi italiani.Lo comunica il vice sindaco ed assessore allo Spettacolo Sandro Cretella.L’evento gratuito rappresenta un momento speciale per la comunità, unendo musica e tradizione in un’atmosfera di festa.Il repertorio di, noto per i suoi brani che spaziano dal blues al pop, promette di regalare al pubblico un’esperienza emozionante e coinvolgente.Ilsarà un’occasione speciale per celebrare il suo iconico album It.Pop che ha consacrato e dato il via alla sua ultraventennale carriera, uno show all’insegna della musica e delle emozioni scandito dal ritmo della sua inseparabile chitarra.