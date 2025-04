Quotidiano.net - Icop Spa: Utile netto record di 18 milioni di euro nel 2024

di 18di(+267%), Ebitda a 40,7(+177%); Ebitda Margin attestato al 21,75% (miglioramento del +66%); Risultato operativo 27,2(+789%) e Valore della produzione a 187(+66,9%). Sono i dati principali del, in impennata, diSpa, società di ingegneria del sottosuolo e tra i principali operatoripei in ambito fondazioni speciali e microtunneling, appena approvati dal Cda. La Posizione finanziaria netta diè a 12,2, in forte miglioramento sull' indebitamento di 20,9al 31 dicembre 2023; il Patrimonioammonta a 90(+104%) e in portafoglio a finec'erano ordini per 960. Il dividendo è di 0,07per azione. Nell'esercizio sono stati gestiti numerosi cantieri in Italia e inpa, per progetti infrastrutturali strategici (gasdotti, fognature, ferrovie e porti) con espansione in Francia e Germania.