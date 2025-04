I taxi della Meloni

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Sono stato a Roma per turismo con la famiglia. Quasi impossibile trovare undi giorno o di notte. Mai vista una cosa così in alcuna capitale. È un’indecenza e nessuno se ne occupa.Walter Carinivia emailGentile lettore, non se ne occupa l’informazione italiana, sempre timorosa di fare cosa sgradita al governo, ma lo scandalo è noto all’estero. Euractiv, l’agenzia di stampa dell’Ue, ha di recente pubblicato un servizio intitolato “Italia ostaggiolobby simil-mafiosa dei(mafia-likelobby)”. E non si riferisce solo a Roma. Dice che in Italia isti sono 25-30 mila, molto menomedia europea, e spiega che “al cuore del problema c’è un mercato artificialmente ristretto, in cui è quasi impossibile entrare. La potente lobby è riuscita a bloccare la liberalizzazione e ha inscenato proteste, talvolta violente, chiedendo restrizioni al noleggio privato (Ncc).