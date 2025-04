Lettera43.it - I tagli di Trump minacciano Harvard, 1.900 studiosi rispondono: «Basta attacchi alla scienza»

Leggi su Lettera43.it

Daivoluti da Donaldrischia di non salvarsi nemmeno. La storica università americana, fondata nel 1693 a Cambridge, Massachussetts, vanta studenti del calibro del presidente John Fitzgerald Kennedy o del fondatore di Facebook Mark Zuckerberg, ma pur essendo un’eccellenza rischia di perdere risorse non da poco. La decisione del governo statunitense, infatti, è quella di riesaminare i contratti federali che valgono circa 256 milioni di dollari. A questi, però, si aggiungerebbero anche le sovvenzioni pluriennali. Si parla di una cifra di 8,7 miliardi. In totalepotrebbe perderne, quindi, 9.LEGGI ANCHE: Idiricerca e la possibile fuga di cervelli dagli UsaIn 1.900 controL’amministrazione, come fatto con la Columbia e con altri atenei in Pennsylvania, ha accusatodi «non aver protetto abnza gli studenti ebrei» durante le proteste pro-Palestina dell’anno scorso.