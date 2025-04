It.insideover.com - I sottomarini classe Dreadnought e il futuro strategico della Royal Navy

Lasi prepara a entrare in una nuova erapotenza navale attraverso la costruzione e lo schieramento di una flotta dilanciamissili balistici a propulsione nuclearenuova. Tale flotta è destinata a ridefinire la strategia di difesa del Regno Unito, raccogliendo il testimoneVanguard come “continuazione”deterrenza navale che Londra può garantirsi attraverso iarmati con missili Trident II. La versione più sofisticata del missile balistico intercontinentale a guida inerziale che trasporta fino a otto testate nucleari multiple e indipendenti per un raggio di oltre 7.000 chilometri dalle coordinate di lancio in superficie.La scorsa settimana il primo ministro britannico Keir Starmer ha partecipato alla cerimonia“posachiglia” del vascello capo, dell’HMS, dove ricordiamo che il prefisso del nome dell’unità navale sta per His Majesty’s Ship, e l’atto, benché puramente simbolico, dato che l’unità è già realizzata in gran parte, segna il “primo passo” verso il varonuovadinucleari con capacità strategiche che il Regno Unito intende schierare per rafforzare il proprio deterrente nucleare, in vista delle nuove sfide che minacciano non solo la sicurezza nazionale del regno, ma la stabilità degli interi equilibri globali.