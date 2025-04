Ilfattoquotidiano.it - I sindaci della Val Susa contro Salvini: 3 miliardi dirottati sulla Tav e niente soldi al trasporto pubblico

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Day a Torino. Il ministro delle Infrastrutture ha riunito l’Osservatorio Tav per fare il punto sui lavorigrande opera, in ballo da vent’anni, che dovrebbe bucare le Alpi per far passare il treno veloce da Torino a Lione. Il 31 marzo ha ripreso le corse il Tgv francese che collega Milano a Parigi: è l’alta velocità che già c’è e che era stata interrotta per 18 mesi da una frana nella regioneMaurienne, appena al di là del confine con la Francia.Il 1° aprile, ai Tgv francesi si sono aggiunti i Frecciarossa italiani, che in sei ore collegano Torino a Parigi. È il treno che dimostra la non proprio assoluta necessità di una nuova, costosissima linea ferroviaria Tav tra Italia e Francia. Infatti, oggiha incassato le proteste, anche istituzionali, di chi vorrebbe che i quasi 3di euro necessari per il Tav fossero più utilmente impiegati per terminare e ampliare la metropolitana di Torino.