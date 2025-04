Linkiesta.it - I russi a Bucha hanno ucciso la civiltà, e non possiamo più far finta di niente

In questi giorni di inizio aprile di tre anni fa, in Ucraina, quando le nevi si sciolgono, lasciando la terra spoglia e brulla dalla pelliccia bianca d’inverno, dal confine settentrionale della capitale Kyjiv, insieme alle nevi, ripiegava l’esercito russo, lasciando le terre coperte dai corpi umani.Le città come, Hostomel, Irpin e Borodyanka sono diventate i toponimi più riconosciuti del barbarico tentativo russo di prendere la capitale ucraina in tre giorni. La foto di una delle vie centrali diricoperta di corpi umani e dei carri armati distrutti ha scioccato tutto il mondo civile.è diventata un punto di non ritorno, la prova indiscutibile delle atrocità russe commesse contro i civili che vivevano tranquilli in uno dei sobborghi più ricchi di tutto il Paese.è la signora con le unghie curate e il portachiavi con la bandiera europea uccisa mentre andava in bicicletta.