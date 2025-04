Lanazione.it - I Rotary a favore dell’Unione Italiana Ciechi

Firenze, 1 aprile 2025- Sarà stato per la magia degli abiti della stilista Eleonora Lastrucci, per l’incanto degli ambienti di Palazzo Borghese o per l’atmosfera di amicizia che si respirava ieri alla serata di gala ae Ipovedenti di Firenze, fatto sta che l’incontro si è rivelato un successo, sia in termini di presenze che di raccolta fondi. Per cominciare i saluti dei Club promotori dell’iniziativa e dei rispettivi presidenti - Simone Ferri Graziani per ilFirenze e Manila Peccantini per ilFiesole -, affiancati dai rispettivi Rotaract e Interact Club (il Rotaract Club Fiesole presieduto da Marco Staderini, l’Interact Club Firenze di Lorenzo Nocentini, l’Interact Club Fiesole con la presidente Ginevra Bindi e persino il RotaKids Firenze con Lorenzo Ferri Graziani).