Ilprimatonazionale.it - I regolamenti Ue non bastano, serve una sovranità tecnologica reale

Leggi su Ilprimatonazionale.it

Roma, 1 apr – E se fosse lal’unica via percorribile per affrancarsi dai player extra Ue? Sena girarci troppo intorno: oggi, il nostro continente è ostaggio delle Big Tech americane, senza cui interi settori dell’economia e della pubblica amministrazione rischierebbero di collassare. Questa dipendenza non è solo un problema economico, ma evidentemente geopolitico, perchè mina ladel terzo millennio.Ue?unaPer anni Bruxelles ha creduto di poter contenere lo strapotere delle multinazionali d’oltreoceano con normative e sanzioni. Il Digital Markets Act, le multe miliardarie a Google e Apple, i tentativi di limitare il dominio delle piattaforme americane: tutto inutile. Come ha osservato Cristina Caffarra, economista e “madrina” del collettivo indipendente EuroStack, la regolamentazione è una “illusione ottica”.