Ilrestodelcarlino.it - I Pinguini Tattici Nucleari e quel concerto in piazza Scaravilli a Bologna

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 1 aprile 2025 – È una lunghissima fila di giovani, che occupa tutto il portico di via Zamboni partendo dal 38,la che aspetta i. Chi non riesce ad entrare nelle cinque aule universitarie aperte al pubblico, si intrufola nel palazzo e ascolta dietro le vetrate delle finestre. La band indie-pop è una delle più amate, protagonista dell’incontro organizzato nell’ambito del cartellone di eventi ’Università Fuori Orario - Ufo’. Riccardo Zanotti, frontman, ed Elio Biffi, tastierista e fisarmonicista, parlano a più di 800 studentesse e studenti della «musica come forma di aggregazione». Pare strano, per loro che arrivano dalla provincia di Bergamo, ma aè legato uno dei primi ricordi della band. «Un– raccontano – proprio qui accanto, in, organizzato da colleghi universitari».