Ilrestodelcarlino.it - I piatti della tradizione a Pesaro, pizze gourmet ad Ancona e Fermo

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 1 aprile 2025 –di marca protagonisti nelle Marche. Eventi-degustazione da non perdere a. Ava in scena il secondo appuntamentoserie dedicata ai60 anniTaverna del Pescatore, lo storico ristorante fondato da Renato Baffoni e Marcella Baldelli e che quest’anno celebra le nozze di diamante con la cucina d’autore. Proprio per la ricorrenza, Marco Baffoni e sua mamma Marcella hanno organizzato cene con iche hanno fatto la storia del locale. Venerdì 4 aprile alle 20,30, nel locale a Casteldimezzo, il sommelier Otello Renzi condurrà la serata di degustazione che prevede: antipasti con cozze e vongole alla marinara, lumachine al sugo ristretto e seppie con i piselli. A seguire i ‘patacuc’ con farina di mais, ceci, vongole e rosmarino con l’extravergine di Mosconi ‘Emozione olio’.