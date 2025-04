Cultweb.it - I Pesci d’Aprile più celebri della storia, dall’albero di spaghetti al cambio sesso di John Lennon e Yoko Ono

Il primo aprile è sinonimo di scherzi in molte parti del mondo. Questa tradizione ha dato vita a numerosimemorabili, orchestrati da media, aziende e personaggi famosi. Alcuni di questi, poi, sono stati così ben orchestrati da entrare nelladi questa giornata così particolare.Uno dei più famosi di sempre è stato messo in scena dalla BBC nel 1957. In quell’occasione il canale britannico trasmette un servizio nel programma “Panorama” in cui viene mostrata una famiglia svizzera intenta a raccogliereda un albero. Ma come è possibile? A spiegarlo è Il giornalista Richard Dimbleby, attribuendo il fatto eccezionale ad un inverno particolarmente mite e alla scomparsa di un parassita chiamato “punteruolo degli”.In questo modo, stando al servizio, la produzione diin Svizzera è riuscito a raggiungere livelli straordinari.