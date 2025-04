Quifinanza.it - I migliori buoni fruttiferi postali di aprile, tasso di interesse fino al 5%

Leggi su Quifinanza.it

Da più di un secolo, irappresentano una scelta sicura e vantaggiosa per i risparmiatori che cercano un investimento a basso rischio. Sono stati introdotti in Italia nel 1925 e da allora hanno sempre garantito stabilità. In un mercato in cui i tassi sono incerti, possono essere una valida opzione di risparmio e investimento per varie ragioni.La prima è che sono sicuri e affidabili. Sono infatti garantiti dallo Stato Italiano per cui sono praticamente privi di rischi di insolvenza. Inoltre il capitale che si investe è protetto mentre gli interessi sono calcolati in modo molto chiaro. Quali sono dunque idi2025?Come funzionano iTra idi2025 ci sono:idedicati ai minori;i Bfp ordinari;i3×4.