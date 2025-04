Iltempo.it - I messaggi di Sara alle amiche prima dell'omicidio: "Dove siete, mi segue"

"La vittima non si era accorta del vero pericolo che correva, in precedenza non aveva mai denunciato il suo assassino. Questo ci fa capire quanto difficile è prevenire questo tipo di delitti". Lo dice il procuratore di Messina dice Antonio D'Amato in conferenza stampa in merito all'diCampanella, la 22enne uccisa da un 27 che la perseguitava da due anni. "Per fermare questi drammatici episodi ci vuole l'impegno di tutta la comunità, non basta solo l'approccio penale", ha aggiunto. Stefano Argentino, questo il nome del presunto assassino, è stato rintracciato in un b&b a Noto riconducibile alla madre. Il giovane ieri pomeriggio l'ha seguita in strada e poi, arrivati nei pressi di un distributore di benzina l'ha accoltellata alla gola, lasciandola lì e dandosi alla fuga.