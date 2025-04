Ilrestodelcarlino.it - "I lavori alle Giulio Cesare non si sono fermati. Saranno presto completati senza perdere fondi"

Dopo le perplessità mosse dal capogruppo di Ancora, Vola e Riformisti per Falconara Marco Baldassini, l’amministrazione sgombera il campo dagli equivoci e, sulla realizzazione del nuovo polo scolastico del centro, chiarisce: "Nessuno stop ai cantieri di via della Repubblica". La struttura accoglierà la media, l’elementare Leopardi e la materna Peter Pan. Dal Castello si sottolinea che "isempre proseguiti, anche se c’è stata una sospensione parziale della realizzazione del nuovo edificio nella zona a monte, dove un tempo sorgeva la. Qui è stata infatti trovata una fonte inquinante, probabilmente legata al vecchio sistema di alimentazione del riscaldamento: il cantiere è rimasto sempre in attività per provvedere all’eliminazione dell’inquinamento e le operazioni di bonificain fase di completamento", spiegano.