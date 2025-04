Anteprima24.it - ‘I fatti vostri’, la cantante sannita Selma Ezzine si racconta su Rai 2

Tempo di lettura: 2 minutiLa talentuosaè stata ospite stamani del programma “Ivostri” su Rai 2. Dopo aver mostrato le immagini della sua vittoria nel programma “Dalla strada al palco“, la giovane ha intonato un brano di Whitney Houston e poi si èta: “Ognuno di noi ha qualcosa di speciale, bisogna sfruttare al meglio il proprio talento – dice -. La mia prima passione è stata la danza, l’ho studiata per 8 anni, mi è sempre piaciuto ballare. Dopo il liceo invece ho iniziato a studiare Giurisprudenza ma ho capito che non faceva per me”.ha poi trovato la sua strada nel canto, passione che la accompagna fin da quando era bambina. “E’ sempre stata una mia passione, cantavo con mio padre che è appassionato e suona anche”, spiega durante l’intervista con il conduttore Tiberio Timperi.