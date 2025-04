.com - I Delta V festeggiano i 30 anni di carriera con un tour nei club

Leggi su .com

V tornano dal vivo con ilNazisti dell’Illinois, nove date neiitaliani per celebrare i 30diDopo aver segnato la scena elettronica italiana con il loro stile inconfondibile, iV tornano dal vivo con ilNazisti dell’Illinois, nove date neiitaliani per celebrare i 30di. A salire sul palco Carlo Bertotti (synth, basso), Flavio Ferri (chitarra, synth), Marti (voce), Nicola Manzan (chitarra e violino) (Bologna Violenta, Baustelle, Teatro degli Orrori), Simone Filippi (batteria) (Ustmamo, CCCP, GiMaroccolo), Vladimir Jagodic (Sound engineer).«In questo live, oltre al brano “Nazisti dell’Illinois”, eseguiremo brani tratti dai nostri album precedenti, ma in una veste completamente rinnovata – dichiarano iV – Abbiamo costruito la scaletta come farebbe un DJ, mixando i nostri pezzi con campionamenti e sequenze ispirate agli artisti e ai generi che ci hanno influenzato nel tempo.