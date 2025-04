I dazi Usa fanno crollare le borse europee | in fumo 245 miliardi Milano a -177

Thesocialpost.it - I dazi Usa fanno crollare le borse europee: in fumo 245 miliardi, Milano a -1,77

Leggi su Thesocialpost.it

Lechiudono una giornata negativa, influenzata dall’entrata imminente in vigore deistatunitensi, previsti per il 2 aprile. Piazza Affari registra un netto ribasso (-1,72%, a 38.072 punti), seguito da un calo del Dax di Francoforte (-1,16%, a 22.197 punti). Anche il Cac 40 di Parigi perde l’1,58%, scendendo a 7.790 punti, mentre il Ftse 100 di Londra diminuisce dello 0,83%, fermandosi a 8.587 punti. Tra i titoli in evidenza, sul listino tedesco, segnaliamo i ribassi di BMW (-3,22%), Mercedes Benz (-2,84%) e Airbus (-1,78%). A Londra, il crollo di IAG (-6,62%), il gruppo che controlla British Airways e Iberia, pesa in modo significativo. A Parigi, Louis Vuitton perde il 2,49% e Pernod Ricard scende del 2,8%.Leggi anche: Chi era Sara, uccisa davanti allo stadio. Scriveva: “Mi amo troppo per stare con chiunque”Lesubiscono una perdita di 245a causa deiannunciati da Donald Trump.