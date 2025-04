Ilrestodelcarlino.it - I Custodi del Lambrusco: "È un vino ricco di storia. Unicità da valorizzare"

È una rivoluzione gentile quella dei 26 produttori di Modena e Reggio Emilia fuoriusciti dal Consorzio Tutela delche al Museo Stanguellini hanno dato vita aidel, una nuova associazione che si pone di riscoprire e riposizionare iltra i grandi vini. Tanti i volti noti della bollicina rossa più venduta nel mondo che hanno fatto ladi questo vitigno antico, presenti all’evento, da Anselmo e Tommaso Chiarli, ad Angela Sini e Christian Bellei di Cantina della Volta, da Antonia Giacobazzi di Villa Corlo a Fabio Altariva di Fattoria Moretto, a Mattia Montanari di Opera 02, che non nascondono un rinnovato entusiasmo per questa nuova realtà che nasce all’ombra della ghirlandina, dopo quasi un anno di gestazione. Piccole e grandi aziende, modenesi e reggiane, del Grasparossa e del Sorbara, che si costituiscono in un nuovo soggetto che punta ad esaltare il carattere autentico delelevandone la qualità e rendendone unica ogni espressione: "Non si tratta solo di tutela ma di affermazione, il, cultura e identità di un territorio e merita di essere riconosciuto come tale – dichiara Fabio Altariva, presidente deidel– Quella che è nata oggi è un associazione che ha una missione chiara, riscrivere il futuro di questo, esaltandone il valore autentico, senza compromessi, per restituirgli il ruolo che merita, con tutto il suo bagaglio di, cultura e identità, che vogliamo proteggere e raccontare".