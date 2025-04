Ilrestodelcarlino.it - I conti in tasca per il 2025. Spese condominiali, un salasso. Il Comune paga 122mila euro

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, l’ennesimo fardello sulle spalle dell’amministrazione comunale. Soltanto nelPalazzo del Popolo dovrà sborsare oltre 120milasolo diper tutti gli immobili di sua proprietà. Una lista infinita che parte con i due edifici che da soli riguardano un terzo dell’intero ammontare. Stiamo parlando dei palazzi che si trovano in via Trieste e che sono collegati anche sul viale della Vittoria. Si tratta degli uffici che compongono l’assessorato alle politiche sociali, la sede storica di quel servizio così importante. L’amministrazione gestisce entrambi i civici e si tratta di edifici molto importanti che richiedonodi condominio molto onerose, pari a poco più di 42mila. Nel complesso l’amministrazione, attraverso l’assessorato di competenza, deve affrontare il problema dellesu altri 70 edifici, in larga parte appartamenti e locali che fanno parte del suo patrimonio edilizio.