Casertanews.it - I cittadini disertano l'incontro pubblico sulla Terra dei Fuochi

Leggi su Casertanews.it

Si è svolta a Casaluce l'assemblea pubblica convocata dall'assessore Valentina Sorrentino in seguito alla recente condanna inflitta all'Italia dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) per la gestione ambientale nella cosiddetta "dei". Per l'occasione, è stato realizzato un.