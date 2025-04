Ilfattoquotidiano.it - I cento musei più visitati al mondo secondo The Art Newspaper. I Vaticani secondi. Il primo italiano? La Galleria degli Uffizi al 19° posto

Nei primi mesi dell’anno c’è sempre chi dà i numeri – in senso buono, s’intende – spargendo autorevolezza a destra e a manca. Ma talvolta i numeri non bastano. Com’è tradizione The Art, prestigiosa testata internazionale dedicata all’arte, ha pubblicato la classifica dei 100piùalnel 2024, con tanto di percentuali relative sia all’anno precedente – cioè il 2023 –, sia al 2019, cioè l’anno prima del Covid. Scorrendo la lista dei vari, due dati si mettono subito in evidenza: innanzitutto qualche museo ha perduto visitatori, inoltre ilistituto museale della Penisola sono iche hanno totalizzato 6.825.436 visitatori, con un aumento dell’1% rispetto al 2023,solo al parigino Louvre, che invece ha collezionato ben 8.737.050 ingressi, ovvero l’1% in meno rispetto al 2024.