I 50 giorni di scuola in più e le altre bufale | i pesci d' aprile più riusciti del 2025

Roma, 1°- Come ogni anno, il primo giorno di questo mese è dedicato a notizie assurde, incredibili e assolutamente false per la tradizione del Pesce d'. Molte le- simpatiche e non manipolatorie, come quelle che circolano solitamente - che sono già diventate virali sul web e che hanno strappato un sorriso ai lettori. Da quelli più catastrofici alle scelte di marketing azzardate, passando per riforme che mai verranno attuate, ecco id'più interessanti del. L'eruzione dell'Amiata Il 1°di quest'anno è partito con una notizia (ovviamente falsa) disastrosa: il monte Amiata, situato tra il Grossetano e la provincia di Siena, avrebbe eruttato. Il tutto accompagnato da una foto, anch'essa falsa e ritoccata, che vedeva il massiccio 'incoronato' da una serie di nubi di cenere.