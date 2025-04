Ilgiorno.it - I 200 anni del Passo dello Stelvio, grande festa collettiva per la strada dei record

Bormio (Sondrio) – Unae tante iniziative per celebrare i primi 200di vita delladel. Icona delle Alpi, cerniera di connessione, capolavoro ingegneristico, la, inaugurata il 6 luglio 1825, quest’anno festeggia appunto i due secoli di vita. È ladei: la più alta carrozzabile europea a collegare tre regioni, che s’inerpica fino ai 2.758 metri del, per 46,5 chilometri di lunghezza, con 88 tornanti e sette gallerie. Per la presentazione pubblica delle iniziative del bicentenario, l’amministrazione comunale ha scelto la Stua Granda di Palazzo De Simoni e l’ultimo degli appuntamenti con Leggi Bormio, l’incontro con l’autore di “Una mattina sulla“, Stefano Bedognè. Dopo il benvenuto dell’assessore alla Cultura, Paola Romerio Bonazzi, è toccato al sindaco Silvia Cavazzi illustrare il programma dei festeggiamenti, tra eventi specifici e manizioni ricorrenti in edizione speciale, da aprile a ottobre, con l’acme che si raggiungerà il 5 e 6 luglio con la celebrazione ufficiale.