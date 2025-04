Nerdpool.it - Hunger Games: L’alba sulla mietitura – Il teaser anticipa una delle sorprese più grandi del libro

L’universo dicontinua ad espandersi! Dopo il successo del romanzo Sunrise on the Reaping, che ha venduto 1,5 milioni di copie nella prima settimana, Lionsgate ha confermato l’adattamento cinematografico, in arrivo a novembre 2026. Il primodel film, mostrato durante il CinemaCon, ha già acceso la curiosità dei fan, rivelando alcuni indizi su uno dei momenti più scioccanti della storia.Unpieno di riferimentiIlinizia con un primo piano su quello che sembra un bacile di oro fuso, che richiama il logo dele del film: il pendente con acciarino che Lenore Dave regala a Haymitch per il suo sedicesimo compleanno. Ma mentre l’inquadratura si allarga, si scopre che il metallo liquido è in realtà il cuore di un vulcano attivo, che presto inizia a eruttare, riversando lava sui pendii della montagna.