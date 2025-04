Ho solo 14 euro chiedo una mano il grido di aiuto del giornalista Paolo Guzzanti | La sanità è in ginocchio il fisco un aguzzino

Leggi su Open.online

Tasse, una situazione personale difficile e le spese mediche di quattro operazioni affrontate in un anno. Così «mi hanno lasciato letteralmente a terra con soli 14in contanti», scrive ile politicoin un messaggio inviato alle persone a lui più vicine. La richiesta è di «una misura dilibera, piccola e a piacere», come riporta La Notizia. Ma è proprio l’85enne, intervistato a Sara Manfuso, che spiega da cosa derivi quella «umiliante domanda di»: «Soffro di un’importante insufficienza renale. Da dicembre a febbraio ho subito ben quattro interventi». A cui si è aggiunta una «piccola depressione, che ti porta a lasciarti andare e a non avere nemmeno la voglia di alzarti dal letto per lavarti i denti».Il peso economico del divorzio e la crisi dellaUna condizione in cui, ammette, è precipitato dopo il divorzio dalla seconda moglie: «È stato devastante, cinque anni di aule giudiziarie perché la mia ex compagna pretendeva che il mantenimento fosse quello di quando avevo la carica di parlamentare.