Ilfattoquotidiano.it - “Ho la sclerosi multipla, ma posso fare gli esami solo a pagamento”: la denuncia della giornalista Francesca Mannocchi

Ha la, ma è costretta agliprivatamente nel Lazio. Un’attesa di giorni per mettersi in contatto con il centralino regionale. E alla fine quando, il Recup ha risposto, l’appuntamento è stato possibile fissarloin un’altra provincia, a mesi di distanza. È quanto accaduto allae scrittriceche loin un post sui social. “Ogni sei mesi devola mia terapia di Ocrelizumab per la. E ogni sei mesi devo ripetere una lunga serie di analisi e la risonanza magnetica”, ha raccontato su Instagram.“Chiamo il Cupmia regione per avere un appuntamento, la cui spesa dovrebbe essere coperta dallo Stato. Per giorni il messaggio pre-registrato mi dice che le linee sono intasate e dunque suggerisce di richiamare in un altro momento.