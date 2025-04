Ilfattoquotidiano.it - “Ho fatto l’amore nel camerino di Ballando con Le Stelle”: lo rivela Ema Stokholma. L’ex Angelo Madonia replica: “C’è chi cerca rumors a distanza di anni”

Durante la trasmissione “Obbligo o verità“, andato in onda sera sera su Rai2 con alla conduzione Alessia Marcuzzi, una delle ospiti Ema. La conduttrice ha posto la domanda: “Avete maisul luogo di lavoro?”. E la speaker di Rai Radio2 ha prontamente risposto: “Sì. A. Insi camerina. Tra una prova e l’altra!”. A quell’epoca la Stockholma aveva un flirt con il ballerino. Dunque né Milly Carlucci né la produzione, come è stato sottolineato in diretta, erano a conoscenza di queste pratiche “fuori palco”.Ad Ema si è accodata Alba Parietti ha confessato di averlocon Christopher Lambert negli studi Dear di Roma, Amanda Lear ha messo il carico da 90: “Sì beh, io con tutti i miei ballerini” e anche Rocìo Morales ha ammesso di averloe aggiunge: “Dopo ho ballato anche meglio”.