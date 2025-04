Ilfattoquotidiano.it - “Ho detto la verità sulla mia storia con David Beckham. Poi ho scoperto che mi usava”: torna a parlare l’ex amante e assistente Rebecca Loos

Il matrimonio trae sua moglie Victoriaa tremare. In una recente intervista rilasciata a “60 Minutes Australia”, andata in onda domenica 30 marzo,personale e presuntadi, ha ribadito di essere “rimasta fedele alla”, di “non aver mai esagerato” e di “non aver mai mentito su nulla”. La relazione tra i due risalirebbe a venti anni fa, durante la permanenza del calciatore al Real Madrid nel 2003. La vicenda era stata già trattata nel documentario Netflix “”, dove Victoria aveva raccontato: “È stato il periodo più difficile per noi. Perché sembrava che il mondo fosse contro di noi”.ta adella sua versione dei fatti e ha affermato che, secondo lei, il suo comportamento era stato “molto coraggioso” considerato che stava affrontando “la coppia più forte e potente nei media”, con “tutti i soldi del mondo per le migliori pubbliche relazioni, i migliori avvocati”.