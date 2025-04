Ilrestodelcarlino.it - Hera punta alla decarbonizzazione . Miscela di idrogeno nella rete gas

di Eugenio TangeriniCASTELFRANCO (Modena)"Quando si parla di energia – spiega Michele de Pascale – bisogna sempre rispondere a tre domande: quanto costa, come procurarsela, che impatto ha sulla sicurezza". Dalle risposte dipendono le scelte strategiche, specie in quest’epoca incerta: "Rischiamo di passare ddomanda diffusa di sostenibilitàrinuncia ad ogni ambizione, un atteggiamento che l’Europa e l’Italia non possono permettersi". Il presidente della Regione parla quasi da tecnico fra i tecnici, attorniato dallo stato maggiore del gruppo, in un’occasione importante: l’avvio della terza fase di una sperimentazione che a Castelfranco immettedomestica di una quarantina di famiglie, fino al 3 aprile, unainedita di gas naturale eal 5%. È la prima esperienza del genere in Italia, risultato di un protocollo sottoscritto da Indistribuzione energia (gruppo), ministero dell’Ambiente e Comitato italiano gas.