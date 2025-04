Lookdavip.tgcom24.it - Heidi Klum, il look per la passeggiata è acchiappa sguardi

Leggi su Lookdavip.tgcom24.it

ama sedurre. La star 51enne non ha vergogna a mostrarsi e sfrutta ogni occasione per sfoggiare outfit provocanti. Sul red carpet o nella quotidianità,ci ha abituati a mise hoti, pelle nuda e giochi di vedo/non vedo. Per un appuntamento a New York, laha puntato sul nero super sexy.Scollo e trasparenzeTotal blackSorride, mentre esce da un elegante palazzo a SoHo, rinomato quartiere newyorchese. Circondata dalla gente che passeggia sul marciapiede, la modella non passa inosservata: il merito è del suo outfit. I lunghi capelli, biondi e mossi, scendono sensualmente sul décolleté, celando in minima parte una profonda scollatura a V che svela il seno. Il blazer nero, portato sulla pelle nuda, fa galoppare la fantasia. Conscia della sua avvenenza,ha deciso di abbinare la giacca a una gonna in tonalità, in tessuto sheer, con un lungo spacco laterale che sottolinea le gambe.