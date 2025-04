Ilrestodelcarlino.it - Hashish nelle scatole di cioccolatini: nei guai un 27enne

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, primo aprile 2025 — Un giovane di 27 anni, originario della Tunisia, residente a Bologna e già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato in stato di libertà per produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Secondo il racconto degli agenti della Questura bolognese, i fatti risalgono al pomeriggio di ieri, lunedì 31 marzo, quando alcuni poliziotti della Squadra “Volanti” del Commissariato Due Torri San Francesco erano fermi sotto il portico tra l’autostazione e la scalinata del Pincio. Intervento della polizia e perquisizioni All’improvviso, hanno notato alcune persone che sembravano impegnate a spacciare e per questo sono entrati in azione, fermando ilnordafricano. Durante la perquisizione, il giovane è così stato trovato in possesso di tre confezioni di barrette di cioccolato di marchio Knoppers, ma al posto dei dolci era presente all’interno dell’per un peso complessivo di 146,3 grammi.