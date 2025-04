Nerdpool.it - Hasbro alla conquista del Play Festival: preparatevi a epiche sessioni di gioco!

Fan dei giochi da tavolo, mettete in calendario: dal 4 al 6 aprile 2025,sarà presente in forze aldeldi Bologna, pronto a farvi vivere avventure indimenticabili! Allo stand B20 del padiglione 20, troverete un vero e proprio paradiso per i giocatori, con anteprime esclusive e nuove edizioni di quei giochi che hanno fatto la storia.a mettere le mani in anteprima sui nuovissimi titoli diGames, come la nuova edizione di Monopoly (che quest’anno festeggia il suo 90° anniversario!) con delle espansioni inedite che promettono di stravolgere le vostre partite. E non dimenticate Sweet Takes, un card game strategico perfetto per tutta la famiglia.Ma le novità non finiscono qui! Anche in casa Avalon Hill l’attesa è alle stelle per HeroQuest First Light, che potrete provare in anteprima assoluta (il lancio ufficiale è previsto per ottobre).