Metropolitanmagazine.it - Happy Mochi, Il gioco di carte con deliziose coppie!

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Abbiamo provato il nuovodi Asmodee,, un’esperienza divertente e semplice, peraltro gustosissima. Non solo perché lo abbiamo testato invitati a Milano in un noto sushi bar, dove abbiamo gustato un’ottima cena a base di cibo giapponese come “antipasto” del! Per noi di Metropolitan era presente un inviato speciale: Davide Casiraghi, che si è “immolato” e a giudicare dalla sua analisi pare abbia passato una piacevole prova in compagnia di altri colleghi. Lasciamo la parola a lui ora, che ha scritto il seguente articolo rapito tra le delizie gommose dal paese del Sol Levante! Contenuto della confezione e introduzione alIntroduciamocon le parole estrapolate dal sito ufficiale del:“Benvenuto nel colorato e delizioso mondo di, undisemplice, ma incredibilmente avvincente, perfetto per serate in famiglia, sfide tra amici o momenti di puro divertimento! Grazie a un mix di strategia e colpi di scena, dovrai gestire al meglio la tua mano e scartare lenel modo più efficace possibile.