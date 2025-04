Anteprima24.it - Hanon System, Mastella: “Esito positivo dopo percorso avviato da Amministrazione, ora serve soluzione strutturale”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minuto“E’ un’ottima notizia che la chiusura già durante questa primavera dello stabilimentodi via Ferrari a Benevento sia stata scongiurata e che si arrivi a dicembre con il paracadute degli ammortizzatori sociali. Ildall’comunale di Benevento con una mia visita istituzionale allo stabilimento e suggellato da delibera unanime del Consiglio comunale il 14 febbraio scorso ha avuto un”, lo scrive in una nota il sindaco di Benevento Clemente.“Appare evidente, tuttavia, che la vertenza non sia ancora risolta. Si è capito da qualche dichiarazione filogovernativa che i sudcoreani non sembrano aver cambiato idea sulla volontà di dismettere e del resto nelle relazioni con gli investitori privati è facile fare retorica, più complesso convincerli a cambiare le linee e le strategie del loro business.