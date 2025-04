Abruzzo24ore.tv - Hanno Superato il Concorso, Ma Restano Disoccupati: La Denuncia degli Idonei del Centro Italia

Roma - “Ci accusano di aiutare gli evasori, di allentare le maglie del fisco, di nascondere dei condoni immaginari. Sono tutte bugie” - e continua - “Nessuno spazio per i furbi del fisco, ma gli onesti in difficoltà vanno aiutati”. Giorgia Meloni, 18 febbraio 2025 "Da un lato c'è la volontà di instaurare un nuovo rapporto tra fisco e contribuente, dall'altra rimane chiaro che la capacità di disporre di imposte è decisiva per assicurare il funzionamento dello Stato". Giancarlo Giorgetti, 5 febbraio 2024 Nel mezzo, il 13 dicembre 2024 il direttore dell'AdE (Agenzia delle Entrate) Ernesto Maria Ruffini, in carica dal 2020 e già direttore tra il 2017/18 e di Equ2015/17, si dimette irrevocabilmente rilasciando una dichiarazione che, alla luce di quanto andremo a vedere, appare quantomeno chiara: "Mi dimetto con il calo dell'evasione, che è scesa di circa il 30 per cento, e parallelamente con il record di recupero, superati i 31 miliardi incassati in un solo anno.