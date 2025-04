Juventusnews24.com - Hancko Juve, rischio beffa per i bianconeri: la big estera ha già avviato i primi contatti. Spunta anche l’intreccio con il Milan

Hancko Juve, rischio beffa per i bianconeri: le ultime novità sul futuro del difensore del Feyenoord. La rivelazione

Hancko Juve, rischio beffa per i bianconeri. Come riferito da calciomercato.com, i recenti problemi interni alla Juventus, con l'esonero di Thiago Motta, non hanno permesso a Cristiano Giuntoli di chiudere il colpo per la difesa. Lo slovacco ha richieste in Premier League ed in Bundesliga, dove il Bayer Leverkusen ha già avviato i primi contatti. Spunta anche un intreccio con il Milan per Malick Thiaw: entrambi i difensori, infatti, sarebbero nella lista di Xabi Alonso ed in corsa per il trasferimento in Bundesliga.