Hai vinto tu Chiuso il Grande Fratello finale a sorpresa e pubblico in delirio | chi è il vincitore la classifica

Leggi su Caffeinamagazine.it

Chi hail2024 – È finita anche questa edizione delche dal 16 settembre del 2024 ha attraversato la fine dell’estate, Natale e tutto l’inverno fino ad arrivare alla primavera dell’anno successivo. Ormai, il reality della Casa è settato su durate molto più ampie rispetto a quelle edizioni che ‘costringevano’ i concorrenti a rimanere ‘reclusi’ sotto gli occhi vigili delle telecamere per circa tre mesi.Come noto, è stata anche l’edizione delle polemiche e, in parte della delusione. Ci si riferisce agli ascolti non brillanti anche a causa della concorrenza sempre agguerrita della Rai con le fiction di sua produzione. Per molti, inoltre, non è stata una edizione felice dal punto di vista della ‘qualità’ dei concorrenti, che spesso si sono lasciati andare in comportamenti poco graditi a unche da loro si aspettava ben altro.