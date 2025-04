Sport.quotidiano.net - Haaland fuori almeno 5 settimane: recupererà per il Mondiale per club e per l'Italia?

Manchester, 1 aprile 2025 – Il Manchester City dovrà fare a meno di Erlingpercinque, è stato lo stesso Guardiola a confermarlo in conferenza stampa alla vigilia della sfida dei citizens contro il Leicester. È questa, quindi, l'entità dell'infortunio rimediato dall'attaccante norvegese dopo lo scontro con Cook nell'ultima partita di Premier League contro il Bournemouth. Non sarà facile per il Manchester City, che dovrà fare a meno del vice capocannoniere del campionato proprio nel momento principale della stagione, con una Champions tutta da prendere e una finale di FA Cup da conquistare. I citizens, infatti, si trovano al quinto posto in classifica con un punto in meno del Chelsea quarto, ma dietro di loro ci sono Newcastle e Brighton che inseguono a -1. L'apporto del norvegese è stato fondamentale in questa stagione, che è stata sicuramente la più difficile degli ultimi anni degli sky blues, che hanno abbandonato precocemente la lotta al titolo e anche la Champions League, uscendo ai playoff contro il Real Madrid.